Stagione l’analisi di Confcommercio | Far crescere i giorni di permanenza

Si chiude o si apre un nuovo sipario per laturistica? Eccoche arriva dall’associazione di categoriaPisa su ciò che la città si sta lasciando alle spalle e su un orizzonte stagliato nei prossimi mesi e nellache verrà nel 2025. Per"laè stata tutto sommato positiva ma dall’andamento altalenante quanto a presenze turistiche. Per il futuro occorrerà lavorare di più su eventi di alta qualità e una maggiore programmazione con l’obiettivo di trattenere i turisti a Volterra e sul territorio". È un bilancio tra luci e ombre quello tracciato dal presidenteVolterra Sergio Brizi sull’andamento dellaturistica. "A fronte di una primavera positiva e di un promettente inizio estate che faceva ben sperare, dalla metà di giugno e nei mesi di luglio e agosto strutture ricettive e attività di ristorazione hanno registrato una flessione delle presenze nell’ordine del 30% rispetto allo stesso periodo del 2023, mentre settembre e ottobre sono stati all’insegna della ripresa, dove per l’intero periodo e fino al Ponte di Ognissanti l’affluenza è tornata ad alti livelli".