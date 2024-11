Ildifforme.it - Se la sinistra non si accorge che in crisi è la democrazia

Leggi tutto su Ildifforme.it

Trump non è la malattia, è il sintomo. Malata è lache si scopre impotente di fronte ai cambiamenti epocali. Elaboriamo analisi più o meno dotte, diagnosi accurate, ma non troviamo le risposte alle sfide. Dal clima all’immigrazione, i populismi hanno le loro brave scorciatoie e offrono soluzioni che non risolvono. Labalbetta di fronte alla guerra, la considera surreale quando invece fa parte della realtà L'articolo Se lanon siche inè laproviene da Il Difforme.