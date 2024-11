Sport.quotidiano.net - Scudetto, l’Atalanta sogna. Gli innesti sono già in casa

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

come la Sampdoria nel 1990-91, considerata un outsider da terzo-quarto posto, che prima vinse l’allora Coppa delle Coppe e poi lo? A Bergamo i tifosi non se lo domandano, semplicemente ci credono, ma senza dirlo. In duemilacinquento domenica hanno fatto festa davanti al centro sportivo di Zingonia per celebrare gli eroi di Napoli. Ma passata la festa si volta pagina, pensando domani alla Champions a Stoccarda e poi domenica all’Udinese. Profilo basso nelle dichiarazioni del giorno dopo della società e di Gasperini, per loeventualmente se ne riparla ad aprile. In mezzo alcuni spartiacque. Il primo, lo ha più volte ribadito “Gasp“, è la crescita dei nuovi arrivati, escluso Retegui che ha impattato da fenomeno, con 11 gol in 11 giornate. La Dea finora ha affrontato il primo terzo di stagione con gli “eroi di Dublino“ della scorsa annata, con il solo innesto del nuovo centravanti: a Napoli, per un’ora, hanno giocato i veterani della scorsa stagione.