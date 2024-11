Salgono bollette gas per "vulnerabili"

Leggi tutto su Servizitelevideo.rai.it

19.25 Nel mese di ottobre si è verificato un aumento significativo delledel gas per gli utenti definiti "" nel servizio di tutela regolato dall'Arera. Il prezzo di riferimento del gas per il nuovo cliente tipo è di 116,77 centesimi per metro cubo, in aumento del 5,3% su settembre. Sulla variazione incide l'aumento dei dei prezzi all'ingrosso, che si riflette sulla spesa per la materia prima, e l'incremento dei costi per il trasporto e la gestione dei contatori. Questa la spiegazione dell'Autorità per l'energia