Romadailynews.it - Roma, scontro tra auto e moto all’Aurelio: ferito un cinquantenne

Incidente tra una Toyota e unain piazza dei Giureconsulti, traffico rallentato verso il centro. Questa mattina si è verificato un incidente tra un’Toyota Aygo bianca e unaHonda NC 750 in piazza dei Giureconsulti, nel quartiere Aurelio, a, all’altezza del civico 36 e poco distante dalla stazione Cornelia della metro A. Secondo le prime ricostruzioni, ilciclista, un uomo di circa cinquant’anni, ha riportato ferite apparentemente non gravi ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Gemelli. La polizia locale del gruppo Aurelio è intervenuta prontamente per eseguire i rilievi e gestire la viabilità. A causa dell’incidente, il traffico risulta rallentato su via Boccea e lungo la Circonvallazione Cornelia in direzione del centro città. L’incrocio semaforico dove è avvenuto loè noto per incidenti: il più grave, avvenuto un anno fa, aveva coinvolto una donna anziana, deceduta dopo essere stata investita da un mezzo pesante mentre attraversava sulle strisce.