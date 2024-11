Oasport.it - Puppo: “Paolini ha avuto bisogno dei suoi tempi per maturare. Non era considerata una promessa”

Leggi tutto su Oasport.it

Nel consueto appuntamento quotidiano sul canale YouTube di OA Sport con TennisMania, condotto da Dario, il giornalista di Eurosport ha commentato le parole di Goran Ivanisevic a difesa di Jannik Sinner nel caso Clostebol, ed ha fatto un bilancio di quanto visto finora alle WTA Finals. Darioha citato le parole di Goran Ivanisevic in difesa di Jannik Sinner sul caso Clostebol: “Ivanisevic dice: ‘Spero sinceramente che lo lascino in pace e che gli permettano di giocare. Il tennis hadi Sinner’. Questo è un concetto non molto diverso, anche se simile, da quello che ha espresso Connors, e non c’èdi essere stati i numeri uno del mondo per esprimere dei concetti. È stato quasi numero al mondo, Ivanisevic. Prosegue: ‘Con Cilic abbiamo dovuto avere a che fare con la WADA e quelle persone, molte delle quali non mi piacciono, vogliono solo distruggere la vita di qualcuno.