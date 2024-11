Ilrestodelcarlino.it - Osimana rullo compressore

Quinto posto in classifica, un(quasi)l’al Diana. Cinque partite, quattro vittorie (e un pareggio) per i senzatesta che domenica però hanno faticato oltremodo per domare il Monturano. Superato solo nella ripresa da quel colpo di testa di Alessandroni che ha toccato la traversa con la palla che rimbalza (sulla riga o oltre?) con l’arbitro e l’assistente che concedono il gol tra le proteste degli ospiti. "E’ stata la partita che mi aspettavo – afferma mister Labriola –. In questo campionato non c’è niente di scontato. Il Monturano è un’ottima squadra, perché ha messo in difficoltà tutte le squadre che ha incontrato. Il primo tempo è stato equilibrato, mentre nella ripresa siamo riusciti a metterla in discesa, giocando nella loro metà campo legittimando la vittoria".