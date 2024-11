Scuolalink.it - Orientasud 2024: la sfida per l’istruzione e il lavoro nel Mezzogiorno

, il più grande salone deldedicato all’orientamento universitario e al, si svolgerà dal 6 all’8 novembre presso la Mostra d’Oltremare a Napoli. In un contesto di significative disparità nell’investimento sultra le regioni italiane, la Campania si trova in una posizione critica, con una spesa media perdei giovani nella fascia 3-14 anni di soli 311 euro per abitante, ben al di sotto della media nazionale. La manifestazione mira a fornire ai giovani gli strumenti necessari per affrontare il futuro lavorativo e universitario, in un territorio impegnato a migliorare le sue performance educative e occupazionali. L’emergenza educativa in Campania: un quadro preoccupante La Campania detiene il triste primato della regione con la spesa più bassa per, una realtà che si riflette sulla qualità dei servizi scolastici, specialmente nelle grandi aree urbane come Napoli.