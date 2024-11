Donnapop.it - Non c’è pace per Chiara Ferragni: la famiglia di Tronchetti Provera non approva la loro storia

Leggi tutto su Donnapop.it

e Giovannisono usciti allo scoperto, ma qualcosa turba l’ex moglie di Fedez: cosa sta succedendo? Ancora brutte notizie per l’influencer di Cremona. Secondo alcune fonti, lanonla relazione fra Giovanni e l’imprenditrice digitale; l’indiscrezione è stata diffusa da Gabriele Parpiglia, ma qual è il motivo di tanto malcontento? Sembra che i parenti dell’imprenditore 41enne non abbiano apprezzato la velocità con la quale la notizia del suo flirt consia stata resa pubblica. Secondo il giornalista, quella fra Giovanni eè già unatravagliata, sebbene sia nata da pochissimo. A quanto pare, comunque, i due si sarebbero conosciuti in maniera più approfondita la scorsa estate, durante un viaggio fra Corsica e Sardegna; dopo essersi scambiati conforto e il numero di telefono, poi, non si sarebbero mai più persi di vista, nemmeno quando ha fatto la sua apparizione Silvio Campara.