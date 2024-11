Mistermovie.it - Mister Movie | Squid Game 2 Stagione sarà l’ultima? Ci sarà Squid Game 3?

Leggi tutto su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia. Hwang Dong-hyuk, il creatore di, ha recentemente rivelato che la terzadella serie, segnando così la conclusione di un fenomeno globale targato Netflix. La decisione di Hwang è basata sulla convinzione che la storia abbia raggiunto il suo completamento naturale, evitando così il rischio di sovraccaricare la trama. Durante un evento a Los Angeles, il regista ha condiviso che questafinale rappresenta l’opportunità di chiudere al meglio il percorso del protagonista Gi-hun, il cui viaggio è sempre stato al centro del racconto. “Non Abbiamo Bisogno di Altre Storie”: La Visione di Hwang Dong-hyuk Hwang ha spiegato come, fin dall’inizio, il percorso di Gi-hun fosse pensato per evolversi in maniera coerente e portare a una risoluzione definitiva.