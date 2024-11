Oasport.it - LIVE Lilla-Juventus, Champions League calcio in DIRETTA: scelto il tridente alle spalle di Vlahovic

Leggi tutto su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.57 Definite le formazioni ufficiali: Lille (4-4-2): Chevalier, Mandi, Diakité, Alexsandro, Gudmundsson, Zhegrova, André, Bouaddi, Sahraoui, David, Gomes. All. B. Genesio.(4-2-3-1): Di Gregorio, Cambiaso, Gatti, Kalulu, Cabal, Locatelli, Thuram, Conceicao, Koopmeiners, Yildiz,. All. T. Motta. 19.55 Buonasera amici ed amiche di OA Sport e bentornati allatestuale di. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale di, partita valevole per la quarta giornata della prima fase delladi2024/2025. La formazione di Thiago Motta vola aper una trasferta da non sottovalutare contro una delle rivelazioni di questa stagione. Laè reduce dal successo per 2-0 in trasferta contro l’Udinese grazie all’autogol di Okoye e alla rete di Nicolò Savona.