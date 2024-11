Temporeale.info - Latina / Operazione “Alto Impatto”: un arresto e una denuncia con sequestrato di cocaina

Leggi tutto su Temporeale.info

-La Polizia di Stato – Questura diprosegue nelle attività di contrasto alle situazioni di degrado in questo capoluogo, sulla base di una crescente domanda sociale di sicurezza da parte dei cittadini. I poliziotti della Squadra Mobile, nell’ambito di uno specifico servizio di controllo, hanno rintracciato in un’area del capoluogo, già segnalata per . L'articolo”: une unacondiTemporeale Quotidiano.