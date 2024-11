Lanazione.it - La staffetta di Palazzo Orsetti. Barsanti è il nuovo vicesindaco

Leggi tutto su Lanazione.it

Cambio della guardia annunciato a: Fabio, leader di Difendere Lucca e attuale assessore allo Sport, alla Protezione Civile e alle Frazioni è da ieri. Prende il posto di Giovanni Minniti, assessore al Sociale e alla Sicurezza, che è stato il numero due della giunta Pardini praticamente fin dal suo insediamento. Il passaggio delle consegne è avvenuto con la nomina formale da parte del sindaco Pardini che nella stessa giornata ha deciso anche di conferire al consigliere Elvio Cecchini uno specifico incarico per lo svolgimento di attività di studio e di formulazione di proposte per coordinare il processo di attuazione tecnico-amministrativo del Piano attuativo e del progetto di recupero della Manifattura Sud, in coerenza con gli obiettivi del mandato. Si tratta di due provvedimenti lungamente attesi: nel caso di, addirittura, era stato ipotizzato dovesse essere lui a iniziare il come vice, ma non è detto non trovino nuova linfa le polemiche dell’opposizione per gli incarichi ricoperti a suo tempo dall’attuale vice sindaco che nel 2017 iniziò la passata consiliatura come consigliere comunale di CasaPound con cui aveva raccolto circa l’8 per cento dei suffragi tra i lucchesi.