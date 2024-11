Ilgiorno.it - Incidente a Flero, frontale tra auto e furgone: uomo di 83 anni gravissimo

Gravestradale questa mattina a, in provincia di Brescia, dove un'e unsi sono scontrati frontalmente. L'impatto ha provocato il codice rosso per undi 83, passeggero dell', rinvenuto in arresto cardiocircolatorio e trasportato agli Spedali Civili di Brescia con manovre di rianimazione in corso. Il conducente dell', un 52enne, ha riportato un trauma all'arto superiore ed è stato ospedalizzato in codice verde. Il conducente del, di etĂ non nota, non è stato ospedalizzato. Sul posto sono intervenute l'medica, l'infermieristica, due ambulanze e la Polizia Stradale.Â