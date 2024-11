Anteprima24.it - Impianti telefonia, Comune di Napoli e Arpac monitorano 30 aree: ecco dove

Leggi tutto su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiSono 30cittadine, interessate dall’installazione didimobile. Ildivuole avviare attività di monitoraggio, per misurare radiazioni non ionizzanti a banda larga. Per questo il Servizio tutela dell’ambiente, della salute e del paesaggio ha approvato uno schema di convenzione con l’. Impegno di spesa: 29.480 euro, per 12 mesi. L’Agenzia Regionale di Protezione Ambientale effettuerà i test con rilevatori di campo. Le radiazioni non ionizzanti, generalmente, non vengono indicate tra i rischi significativi per la salute. Ma vanno comunque tenute sotto osservazione. L’amministrazione comunale ha deciso di farlo, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza sanitaria e ambientale. E sul fronte dell’inquinamento ambientale riferito, il monitoraggio dei campi elettromagnetici rientra tra gli obiettivi strategici dell’ultimo Dup (Documento Unico di Programmazione) approvato dal consiglio comunale.