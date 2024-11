Ilgiorno.it - Il mistero di Gino Panaiia, svanito nel nulla: ritrovati scooter e abiti ma di lui nessuna traccia

Leggi tutto su Ilgiorno.it

Zibido San Giacomo (Milano) – Sono andate avanti tutto il giorno le ricerche di, il 25enne sparito la notte di Halloween a Zibido San Giacomo, nella cintura a sud di Milano. Ma dove sia finito è ancora un. I vigili del fuoco hanno passato al setaccio il Naviglio e i campi attorno, dove sono stati trovati loPiaggio Liberty 125 grigio del ragazzo, il casco, il giubbotto e una scarpa. Tutti oggetti sparpagliati a metri di distanza l’uno dall’altro. Raccolto anche il suo portafoglio, che era sulla sponda del canale. Le indagini dei carabinieri continuano anche con l’aiuto dei filmati delle telecamere di sorveglianza della zona. Al momento, però, non sono emersi frame significativi per risolvere il giallo. Quel che si sa è che il 25enne ha trascorso la serata tra giovedì e venerdì con alcuni amici in un locale di Zibido, tra il Naviglio Pavese e il Parco del Ticino.