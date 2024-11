Quotidiano.net - Fiction su Meredith: "Amanda è ricca, risarcisca Lumumba"

"Non entro nel merito sull’opportunità di girare un film suKnox, da lei stessa co-prodotto, e quindi fonte di un guadagno, rilevo però che nonostante questa tragica vicenda l’abbia portata a scrivere già due libri e, adesso appunto, a girare una, ad oggi la Knox, nonostante una condanna per calunnia nei confronti di Patrick, recentemente confermata anche dalla Corte d’assise d’appello di Firenze – in totale continuità con tutte corti di merito e di legittimità – , non ha risarcito nemmeno un euro del danno prodotto al mio assistito. Nonostante la tragedia consumata a Perugia 17 anni fa sia stata per lei una fonte di profitto economico". Dopo l’avvocato Francesco Maresca, difensore della famiglia Kercher, anche il penalista Carlo Pacelli tuona contro l’americana, condannata e assolta per il delitto di Mez ma ritenuta colpevole di aver ingiustamente accusato, all’epoca dei fatti nel 2007, titolare del pub dovelavorava, di essere l’assassino della studentessa inglese.