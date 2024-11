Lopinionista.it - “Eureka 2.0 – Intelligenza artificiale: intercettare le opportunità tra atlantismo e sovranismo”, convegno con Mulè

GiorgioROMA – Giovedì 7 novembre, alle ore 10, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà il2.0 –letra”. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Indirizzo di saluto e conclusioni del vicepresidente della Camera, Giorgio. Interventi introduttivi di Alessandro Colucci, presidente del Gruppo interparlamentare per la sicurezza informatica e tecnologica, Michele Schiano di Visconti, presidente del Gruppo interparlamentare per l’innovazione digitale, Alessio Butti, sottosegretario per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, Marco Silvestroni, segretario di presidenza del Senato, Enrico Santus, head of human computation presso Boomberg. Partecipa, tra gli altri, Bruno Frattasi, direttore generale Agenzia per la cybersicurezza nazionale.