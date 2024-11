Fanpage.it - Elizabeth Sparkle in Substance e Greta Cool in Parthenope: lo sguardo horror degli uomini sui corpi delle donne

"The" di Coralie Fargeat, con Demi Moore e Margaret Qualley, è più di un semplice. È un ritratto crudo e realistico di cosa significhi dover essere una versione di sé "più giovane e più perfetta". Lo sa bene, la diva decaduta di Paolo Sorrentino, che nel filmmostra come il mondo dello spettacolo non perdoni le ammaccature del tempo ma prediliga maschere fatte di felicità e perfezione.