Quotidiano.net - Dispersi in montagna, sono più di 100. La guida alpina: “Le ricerche più utili? Quelle fatte a terra”

Leggi tutto su Quotidiano.net

Teramo, 5 novembre 2024 –, come Giorgio Lanciotti. Si chiamano così nelle statistiche del Soccorso alpino quelli che non tornano a casa dalla. Nel 2023, nell’ultimo report disponibile,stati 101. Escursionisti inghiottiti dallache amano, qualcuno di loro viene restituito magari molti anni dopo, di colpo visibile a un cercatore di funghi, a un cacciatore, a un appassionato di minerali che di colpo riporta alla luce la loro storia. "Per leinservono gli occhi e i piedi”, è convinto Pasquale Iannetti, 77 anni, storica. Per la cronaca: è l’uomo che nel 1999 – sì, proprio 1999 – aveva dato l’allarme per il rischio valanghe a Rigopiano. Cassandra inascoltata. Iannetti ha cominciato a scalare le cime quando era solo un ragazzino.