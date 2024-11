Dan James ottiene la prima convocazione nel Galles sotto Craig Bellamy

Leggi tutto su Justcalcio.com

2024-11-05 16:30:52 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Imbattuto da quattro partite, ilha buone possibilità di assicurarsi la promozione in Lega A se riuscisse a vincere sulla capolista Turchia del Gruppo B4 il 16 novembre. Potrebbero quindi aggiudicarsi la promozione con una vittoria nell’ultima partita casalinga a Cardiff tre giorni dopo. Aaron Ramsey, nel frattempo, continua a riprendersi dall’infortunio al tendine del ginocchio riportato durante la vittoria per 2-1 delsul Montenegro a settembre e rimarrà fuori dai giochi. CARFAN CYMRU Pronti per il #UNL finale! https://t.co/hsH0UFCPVt#Insiemepiù forti pic.twitter.com/9xB9cR7tdu —Slider Slideshow (@Cymru) 5 novembre 2024 Altri giocatori assenti dalla squadra per infortunio includono Ethan Ampadu del Leeds e Ollie Cooper di Swansea, ma il veterano Joe Allen mantiene il suo posto dopo essere tornato in nazionale a ottobre.