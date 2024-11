It.newsner.com - Creatura “terribilmente strana” si spiaggia in California

Unamarina uscita direttamente da un incubo si è arenata di recente sulla riva di unadellameridionale. Il suo aspetto era così orribile che le immagini postate su Reddit sono state contrassegnate come non sicure. L’autore del post ha raccontato di aver trovato l’animale marino morto vicino a Dana Point, in, ed è stato questo dettaglio, insieme alle foto chiare, a contribuire all’identificazione dell’antiestetico organismo. Tim Daly, portavoce delDepartment of Fish and Wildlife, ha dichiarato a SFGATE di essere d’accordo con la maggior parte dei commenti su Reddit che identificavano l’animale gonfio. È probabile che si tratti di una murena morta, anche se questa in particolare “sembra un po’ sbiancata dalla morte”. Non è raro trovare murene nelle acque al largo della costa dellameridionale, poiché sono note per vivere tra le barriere coralline in acque poco profonde.