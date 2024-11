Lettera43.it - Cos’è successo tra Ita e Lufthansa

Il pacchetto con il piano finale dell‘accordo tra Ita e, a quanto si apprende da fonti europee, non è stato consegnato a Bruxelles come era previsto per ottenere l’ultimo via libera dell’Ue. Lo stop è arrivato nella notte tra lunedì 4 e martedì 5 novembre, con i documenti firmati da entrambe le compagnie (italiana e tedesca) e dai vettori rivali che fanno parte dell’intesa (EasyJet, Air France e Iag) ma non dal ministero dell’Economia. Il Mef non ha commentato, ma neppure smentito, le ricostruzioni su un “litigio” conriportate dal Corriere, secondo cui i tedeschi avrebbero chiesto di rivedere al ribasso il prezzo della seconda tranche del closing.: «Revisione del prezzo finale già prevista nelle clausole del 2023» Dal canto suo,ha fatto sapere di non aver preteso nulla ricordando come la revisione del prezzo finale era già prevista nelle clausole definite nel 2023, e comunque non prevederebbe una variazione dell’importo superiore ai 10 milioni di euro.