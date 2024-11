Quifinanza.it - Con il taglio dei tassi della Bce mutui ancora in calo, giù fino al 15%: la simulazione

IldeiBce di 25 punti base dello scorso ottobre, il terzo dell’anno dopo le sforbiciate di giugno e settembre, ha avuto un effetto benefico suiche sono calatial 15%. C’è attesa adesso per un eventuale ulterioredeiche potrebbe arrivare a dicembre. La Bce si è detta possibilista, ma solo a condizione che l’andamento generale dell’economia lo consenta. Ildeiinfluisce direttamente sul costo del denaro, rendendo più vantaggioso stipularee prestiti. Questo stimola i consumi e incentiva le aziende a investire ricorrendo al debito. Al contrario alzare il costo del denaro per correre ai ripari quando l’inflazione galoppa, ha come effetto collaterale quello di frenare l’andamento generale dell’economia. L’andamento deia novembre 2024 Questi le nuove tendenze dei, secondo Facile.