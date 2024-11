.com - Calcio femminile / Jesina Aurora Under 15 e 17 turno da archiviare in fretta, entrambe sconfitte

Le più giovani in casa contro il Perugia, le più esperte ospiti della Recanatese. Classifiche comunque soddisfacenti JESI, 5 novembre 2024 – Prosegue a ritmi elevati i vari campionati15 e17 delle formazioni femminili della. Nell’ultimo impegno le formazioni di Dottore e Socionovo sono state. Nel prossimodi campionato gare interessanti soprattutto per la classifica e principalmente quella dell’17 che ospiterà la capolista Arzilla con la possibilità in caso di vittoria, di conquistare lo scettro del comando in solitaria.15 L’15 perde in casa contro Perugia con gli umbri che confermano la prima posizione in vetta alla classifica in coabitazione con il Gualdo. Le leoncelle sono al quarto posto con sei lunghezze di svantaggio dal vertice.