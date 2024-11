Notizie.com - Avviso beneficiari NASPI, può slittare il pagamento di novembre: cosa succede

potrebbero esserci dei piccoli ritardi per quanto riguarda l’erogazione della: le date previste per i pagamenti e come verificare gli importi. Con l’inizio del mese di, l’Inps ha avviato l’erogazione dei vari pagamenti che riguardano le pensioni e le varie prestazioni assistenziali. Tra queste rientra anche la(Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), ossia l’indennità di disoccupazione rivolta ai lavoratori, con un precedente contratto subordinato, che hanno perso involontariamente il lavoro., puòildi(Notizie.com)I pagamenti dellanon seguono una precisa data, ma si basano in base alla presentazione della domanda da parte delo. Per il mese dipotrebbero registrarsi dei piccoli ritardi nei pagamenti, come accaduto alle pensioni per via della festività di Ognissanti.