Calciomercato.it - Ancora un caso scommesse: perquisizione e indagine avviata

Un calciatore sarebbe finito sotto inchiesta per un giro diinsolito relativo ad un cartellino: inquirenti al lavoro Lo spettro dellenon accenna ad allontanarsi. Negli ultimi anni anche la Serie A ha dovuto fare nuovamente i conti con il problema delle giocate: i casi Fagioli e Tonali sono lì a ricordare quanto il gioco può far davvero male e quanto può distruggere una carriera.un(LaPresse) – calciomercato.itLo sta capendo anche Paqueta, centrocampista del West Ham, ex Milan, che rischia una stangata per un flusso anomalo diregistrate in 3-4 partite in cui lui era presente e aveva ricevuto un cartellino giallo. Situazione simile a quella vissuta ora in Brasile da Bruno Henrique, finito sottoproprio per i cartellini ricevuti durante il match disputato contro il San Paolo nel novembre 2023.