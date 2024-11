.com - Verona-Roma 3-2, Harraoui stende i giallorossi e Juric sprofonda

(Adnkronos) – Terzo ko nelle ultime 4 gare di Serie A per lache aggrava la propria crisi perdendo 3-2 in trasferta contro il. Una sconfitta che mette fortemente a rischio la panchina di. Ora isono in undicesima posizione in classifica con solo 13 punti in 11 partite. Successo importante per i gialloblù che si riscattano dopo 3 sconfitte di fila e salgono al 12° posto a quota 12. A regalare il successo agli scaligeri le reti di Tengstedt al 13?, Magnani al 34? e Harroui all’88’; inutili per gli ospiti i gol di Soulé al 28? e Dovbyk al 53?. Parte forte lacon Dovbyk che prova la conclusione al 2?: palla fuori. Al 12? gol annullato a Zalewski. L’esterno dellaparte in fuorigioco, controlla benissimo e mette la palla in rete sul secondo palo ma la rete viene giustamente annullata. Al 13? passa in vantaggio la squadra di casa.