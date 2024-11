Secoloditalia.it - Trump ultima chiamata contro l’astensione: “Se andrete a votare, nessuno potrà fermarci” (video)

La corsa alla Casa Bianca arriva alla sua, febbrile giornata, e a far tremare l’America ci sono Donalde Kamala Harris, ciascuno deciso a ritrarre questa elezione come una battaglia decisiva per il futuro della Nazione. Nonostante mesi di colpi di scena e scandali, la più grande democrazia del mondo sembra tenere tutti col fiato sospeso, con sondaggi che tengono The Donald e Kamala testa a testa in una manciata di stati chiave. Se da un lato si teme un esito incerto che potrebbe richiedere giorni, dall’altro è chiaro che il livello di tensione e mobilitazione ha raggiunto il suo massimo. La spinta finale die Harris nei battleground states A 78 anni,è ancora una forza da non sottovalutare: sopravvissuto a due tentativi di attentato, con un’etichetta di condannato sulle spalle ma un esercito di supporter che lo adora, l’ex presidente – o forse faremo meglio a chiamarlo la star – lancia il suotum: «It’s our to lose», ad indicare che la vittoria è vicina, ma solo solo se manterranno la rotta.