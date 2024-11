Abruzzo24ore.tv - Tragedia stradale a Raiano: due amici perdono la vita in un drammatico incidente

L'Aquila - Due giovani, Roberto e Gennaro, hanno tragicamente perso lain un graveavvenuto nella notte a, provocando un profondo sgomento nella comunità locale. L'ha avuto luogo intorno alle 23:00 in via Tratturo, vicino al lago "La Quaglia", dove si sono scontrate due auto in un frontale devastante. Le vittime, Roberto Alimecco, 54 anni, di Castelvecchio Subequo, e Gennaro Accili, 77 anni, di Acciano, sono decedute sul colpo mentre si trovavano a bordo di una Fiat Seicento. Nell'altra vettura, una Lancia Ypsilon, viaggiavano cinque giovani di età compresa tra i 17 e i 23 anni. Due di loro, compresa una ragazza di 17 anni, sono stati trasportati all'ospedale di Sulmona, dove la giovane è stata ricoverata in condizioni gravi ma stabili. Dai primi accertamenti effettuati dai carabinieri della Compagnia di Sulmona, è emerso che la Seicento stava procedendo versomentre la Lancia si trovava nella direzione opposta.