Thesocialpost.it - Suora presa a calci e pugni in chiesa: in manette un 27enne

Un gravissimo episodio si è verificato ieri a Roma, dove unoriginario della Nigeria ha aggredito unaall’interno di unanei pressi di Largo di Torre Argentina. L’incidente è avvenuto nella mattinata, quando laha notato l’uomo entrare nell’edificio religioso con un comportamento sospetto, cercando di coprire il volto con il cappuccio di una felpa. Preoccupata che potesse compiere azioni illecite o furti, laha gentilmente invitato il giovane ad allontanarsi, ma lui ha reagito in modo violento, colpendola con schiaffi eal volto, facendola cadere a terra. Le urla dellahanno attirato l’attenzione di alcuni passanti, che sono accorsi in suo aiuto e hanno subito allertato le forze dell’ordine. Gli agenti della Polizia della Sezione Volanti sono intervenuti prontamente, raccogliendo le informazioni necessarie per rintracciare l’aggressore. Grazie alle descrizioni fornite dai testimoni, sono riusciti a intercettarlo poco dopo in Piazza del Monte di Pietà.