Sport.quotidiano.net - Sassuolo Berardi, gol e lacrime da tre punti

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

di Lorenzo Longhi REGGIO EMILIA Era così che doveva andare, né più né meno, un po’ come la classica profezia che si autoavvera: ieri contro il Mantova, otto mesi esatti dopo la rottura del tendine d’Achille, Domenicoè tornato in campo da titolare con la maglia deled è stato proprio lui l’uomo decisivo per consentire ai neroverdi di vincere una partita comunque meno semplice di quanto i prodromi lasciassero immaginare. Il gol è arrivato su rigore nella ripresa elo ha realizzato dopo averlo conquistato (netto fallo di Panizzi, saltato in area dal numero 10), ma già nel primo tempo il capitano neroverde era stato il migliore dei suoi: sua l’occasione più pericolosa, di testa, sue un paio di iniziative che avrebbero meritato miglior sorte.