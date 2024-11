Oasport.it - Quanti punti può guadagnare Jannik Sinner alle ATP Finals? Il bottino in palio e il vantaggio sugli avversari

Leggi tutto su Oasport.it

si presenterà da numero 1 del mondo indiscussoATP, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti di questa annata agonistica. Il fuoriclasse altoatesino ha puntellato la posizione in vetta al ranking ATP grazie all’eccezionale continuità dimostrata nel corso degli ultimi dieci mesi, culminata in due sigilli negli Slam (Australian Open e US Open) e in tre affermazioni nei Masters 1000 (Miami, Cincinnati, Shanghai). Il tennista italiano ha messo da parte 10.330e si presenterà sul cemento della Inalpi Arena di Torino con un lautonei confronti dei più immediati inseguitori in classifica: 3.015 lunghezze sul tedesco Alexander Zverev, 3.520 sullo spagnolo Carlos Alcaraz e 5.500 sul russo Daniil Medvedev. Stiamo parlando della Race, dunque già scartando iacquisiti dodici mesi fa in questa competizione (il nostro portacolori ne aveva portati a casa 1.