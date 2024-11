Gamberorosso.it - Quando sento parlare di naturale, un brivido corre lungo la schiena

Cosa è, esattamente, che ci fa pensare che un prodottosia migliore di uno che non lo è? Ogni volta che vedo esibire l'etichetta "" come sinonimo di qualità e salubrità immediatamente la testa mi si affolla di immagini: la cicuta è, la madragola è, il pesce palla è, persino le vipere e mille altri figli di questa terra sono naturali. E mortali. Senza spostarci troppo lontano dal mondo del cibo, certi funghi velenosi sono prodotti naturalissimi, così come lo è il cianuro che, per di più, si trova in un prodotto di uso comune: non è certo un caso se l'odore dell'acido cianidrico è lo stesso delle mandorle amare, che poi in molti riconoscono come il caratteristico profumo della Coccoina (avete presente, no? La colla nella latta vintage).