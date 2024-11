Thesocialpost.it - Perugia, frontale moto auto: morto il 17enne Stiven Khafa, ferito l’amico

Leggi tutto su Thesocialpost.it

Tragedia a Castiglione del Lago: un ragazzo di 17 anni,, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto domenica sera in via Roma, attorno alle 23. Il giovane era alla guida del suo scooter, su cui viaggiava anche un amico coetaneo, ora ricoverato in gravi condizioni in Terapia Intensiva all’ospedale di. L’incidente ha coinvolto un’che procedeva nella direzione opposta, e l’impatto, secondo le prime ricostruzioni, è stato quasi.Leggi anche: A6 tra Altare e Savona,strada chiusa:operaio, è caduto dal ponteggio sul viadotto Anche l’uomo al volante dell’, un quarantenne, è stato portato in ospedale, dove ha ricevuto cure per lesioni lievi. Come previsto dalle procedure di sicurezza, al Santa Maria della Misericordia è stato sottoposto agli esami necessari per accertare il suo stato psicofisico al momento dell’incidente.