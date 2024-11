Movieplayer.it - Nobody Wants This, Netflix non perde tempo: ecco quando inizieranno le riprese della seconda stagione

Dopo il successo ottenuto dalla prima, il colosso dello streaming sta accelerando i tempi per l'arrivo dei nuovi episodi Un nuovo aggiornamento sullediha svelato alcuni dettagli su quello che ci attenderà in futuro per quanto riguarda la serie. Creata da Erin Foster e basata sulla sua esperienza di innamoramento con l'attuale marito, la storia è incentrata sulla podcaster agnostica Joanne (Bell) e sul rabbino Noah (Adam Brody) che si ritrovano in una relazione complicata e contro ogni genere di pronostico. La serie, composta da 10 episodi, è diventata rapidamente un successo all'indomani del suo debutto sua fine settembre, raccogliendo recensioni ampiamente positive e raggiungendo la vetta delle classifiche .