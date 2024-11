Ilgiorno.it - Milano, vigile travolto sulle strisce davanti a una scuola elementare: vivo per miracolo

– Ilal centro dell'attraversamento pedonale con la paletta in bella vista per far attraversare una mamma con la figlia nel passeggino. L'auto che piombae travolge il ghisa, sbalzandolo a una decina di metri di distanza. La donna e la bambina illese per. E' la sequenza dell'incidente andato in scena alle 8.30 di lunedì 4 novembre ain viale Bodio, a due passi da piazzale Nigra: l'agente di 62 anni, in servizio al Comando decentrato 9 e impegnato nel servizio, ha riportato la frattura di sei costole e la perforazione di un polmone; attualmente è ricoverato al Policlinico, non in pericolo di vita.a unaStando a una prima ricostruzione, tutto è avvenutoallaprimaria Leopardi di viale Bodio.