Inaugurato il Malta International Contemporary Art Space (MICAS)

Leggi tutto su .com

Il 27 ottobre ha aperto ufficialmente al pubblico ilArt). Un intero quartiere nell’area dei bastioni della città di Floriana – comune confinante con la capitale Valletta – è stato recuperato per ospitare un progetto che darà risalto e spazio all’arte locale ed internazionale e che confermacome hub creativo di importanza cruciale in Europa. Se è pur vero che ilè il primo museo di arte contemporanea di, l’attesa è stata pienamente ricompensata con la realizzazione di un luogo che non è solo un contenitore, ma una vera e propria fonte di ispirazione. La struttura hail suo programma espositivo con una mostra della visionaria artista portoghese Joana Vasconcelos, che resterà in esposizione fino a marzo 2025.