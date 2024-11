Ilnapolista.it - Il Parma può farcela ad andare in Serie B: perde anche col Genoa. Esordio per Balotelli con ammonizione

Sotto la nebbia ildi Fabio Pecchia, dopo l’impresa contro la Juventus nel rocambolesco match terminato 2-2,uno “scontro diretto” contro il1-0; a segno l’ex attaccante del Sassuolo Andrea Pinamonti.per Mariocon la maglia rossoblù, entrato all’85esimo al posto di Ekhator. Ilcolin rossoblù perOltre are il match, gli emiliani fanno a meno di uno dei loro leader, ovvero Adrian Bernabè. Lo spagnolo è uscito in lacrime dopo un quarto d’ora dall’inizio di gara per uno strappo muscolare. Dominio della squadra di Alberto Gilardino a, che al 72esimo si vedeannullare un gol per fuorigioco.entra negli ultimi minuti e vieneammonito dopo un fallo commesso al limite dell’area, probabilmente più per proteste che per il contrasto in sé.sono ora entrambe a 9 punti in classifica, rispettivamente al 15esimo e 17esimo posto.