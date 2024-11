Thesocialpost.it - Il caso della ragazza iraniana che si è spogliata per protesta (ed è sparita) sta scuotendo il mondo

Ilstudentessache si èin pubblico in un campus universitario di Teheran, in segno dicontro il codice di abbigliamento obbligatorio, ha scatenato una reazione a catena a livello globale, diventando simbolo di un grido di libertà e dicontro le restrizioni imposte alle donne. Questo gesto, immortalato in un video pubblicato sui social media il 2 novembre, è stato interpretato da molti attivisti come un atto di coraggio e una sfida diretta alle regole che limitano la libertà delle donne in Iran. La vicenda si è rapidamente trasformata in un simbolo per il movimento “Donna, vita, libertà”, riaccendendo la discussione internazionale sui diritti umani e sulle pressioni subite dalle donne nei Paesi con regimi repressivi.