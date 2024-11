Ultimouomo.com - Il calcio all'avanguardia della Lazio di Baroni

Leggi tutto su Ultimouomo.com

Il 27 ottobre lagioca l’ultima partitagiornata prima di quelle che poi si prenderanno tutte le attenzioni di pubblico e giornali: Inter-Juventus 4-4 e Fiorentina-Roma 5-1. È il turno delle 15, vestigia del passatoSerie A: sole, aria limpida, sensazioni sonnacchiose da pigrizia post-prandiale. La squadra divince agilmente contro un Genoa malandato e, a poco più di due mesi dall’inizio del campionato, la classifica inizia a sorriderle. I punti adesso sono 16, solo sei dalla vetta occupata del Napoli, in piena scia delle squadre che puntano a un posto in Champions League. Negli ultimi minuti di partita il 3-0 è stato consolidato dai gol di Pedro e Vecino, segni di un passato che non passa. Nelle interviste post-partita, le solite frasi di circostanza: siamo solo all’inizio, bisogna pensare partita per partita, il campionato è lungo. Marcoha la solita aria dimessa, un po’ grigia, parla quasi a bassa voce guardando spesso verso il basso.