Liberoquotidiano.it - "Ho un tumore al colon retto". Hollywood sconvolta: il dramma dell'ex divo ragazzino

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

Un annuncio sconvolge gli appassionati di serie tv non solo americani, ma anche italiani. James Van Der Beek, famoso dopo aver recitato nella serie cult degli anni Duemila Dawson's Creek, ha rivelato di soffirire di cancro del. L'attore, oggi 47enne, ha deciso di uscire allo scoperto parlandoa sua delicata situazione di salute in un'intervista alla rivista People dicendosi comunque ottimista per il futuro. "Ho tenuto riservata la diagnosi e ho preso provvedimenti per curare la malattia con il sostegnoa mia incredibile famiglia", ha detto Van Der Beek,, che ha anche recitato nella serie C.S.I. "Ci sono motivi per essere ottimisti e mi sento bene", ha tenuto a sottolineare.