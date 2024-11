Francesco Giorgino | Torna XXI Secolo molte novità e nessuna paura degli ascolti

Leggi tutto su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – “Come faccio a fare tutto? E’una questione di metodo. Sono abituato, allenato, la mia giornata è divisa in due parti e sfiora le 15 ore”.si racconta in una lungo colloquio con l’Adnkronos, a pochi giorni dal ritorno su Rai1 con la nuova stagione di ‘XXI’, in onda dall’11 novembre in seconda serata. Il format si presenta con la stessa struttura dello scorso anno, ma con diverse. “XXIva in onda subito dopo la fiction, abbiamo rafforzato la struttura narrativa ma in continuità con l’anno scorso -spiega- Verrà dato grande spazio all’approfondimento, ma di specifico ha il fatto di stare su temi di attualità ma sviluppando uno sguardo prospettico sul futuro, cercando di anticipare gli accadimenti sulla base di una osservazione sistematica della realtà del presente”. Un esempio? “Le elezioni Usa. Le seguiremo ma facendo un’analisi approfondita, chiedendoci cosa cambierà nel mondo dopo questa votazione, per i conflitti nel mondo, sull’import export.