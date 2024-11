Oasport.it - Evenepol poteva diventare il ciclismo più pagato del mondo? L’offerta faraonica per superare Pogacar

Remco Evenepoel avrebbe potuto raddoppiare il proprio stipendio eil ciclista piùdel, stando alla rivelazione fatta da Michel Wuyst (ex commentatore di Sporza) all’accreditata testata Het Laast Nieuws. Ralph Denk, general manager della Red Bull-BORA-hansgrohe, avrebbe infatti offerto 10 milioni di euro all’anno per convincere il Campione Olimpico di Parigi 2024 (a cronometro e in linea) a difendere i colori della propria squadra. Il fuoriclasse belga avrebbe potuto portare con sé tre uomini di fiducia del proprio staff, tra cui Klaas Lodewyck, team manager della Soudal Quick-Step. Patrick Lefevere avrebbe però posto degli ostacoli e si è così tenuto stretto il giovane talento: “Lefevere ha posto degli ostacoli allo scambio di uomini e si è tenuto stretto Evenepoel per tutta la durata del suo contratto.