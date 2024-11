Bergamonews.it - Estate di San Martino, a Clusone week-end fra gusto e divertimento

. L’di Sanè alle porte. La Banda Bidù è pronta ad accogliervi in Piazza Orologio aper la 21ª edizione di questa attesissima manifestazione autunnale. Il 9 e 10 novembre, Piazza Orologio tornerà a vivere di risate, allegria e voglia di stare insieme. La manifestazione offre una vasta selezione di prodotti tipici locali da gustare abbinati a del buon vino tra cui non mancherà il vino novello e alcune novità da scoprire. Le cantine e la cucina apriranno, sia sabato che domenica, alle ore 11:30, con la possibilità di mangiare sabato a pranzo, sabato a cena e domenica a pranzo. Il programma musicale, anche quest’anno sarà molto ricco e per tutti i gusti; la musica accompagnerà entrambe le giornate: Sabato 9 novembre – 12:30: La Lòba: Gruppo seriano che, con la giovanissima Sveva alla voce accompagnata da basso, chitarre e mandolino, eseguirà i classici rock dagli anni ’70 a oggi, inaugurando l’edizione con energia.