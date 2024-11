Liberoquotidiano.it - David Lloyd Malaspina porta a Milano San Felice sei campioni del nuoto azzurro alle Paralimpiadi di Parigi 2024

Orientare i giovani al futuro con l'esempio di chi, attraverso lo sport, ha saputo vincere le sfide che la vita gli ha messo davanti: è questo l'obiettivo dell'appuntamento organizzato daClubs Italia e AlySport che martedì 5 novembre vedrà protagonisti asei grandiparalimpici delitaliano. Per l'occasione, gli spazi delsaranno illuminati d11 medaglie d'oro conquistate agli ultimi Giochi Paralimpici dida Stefano Raimondi, Giulia Terzi, Arianna Talamona, Simone Barlaam, Alberto Amodeo e Federico Cristiani. Gli atleti incontreranno i giovani del Club diSanper una serata di confronto, racconto e scambio di idee con chi si affaccia al mondo del professionismo. L'iniziativa è stata coordinata dal tecnico Beppe Longinotti e dal suo atleta Stefano Raimondi, che alsina per le proprie gare, sia in palestra che in piscina.