Clima instabile e anticiclone in Abruzzo: ottobre tra caldo e poche piogge

Roma - Un2024e poco piovoso in, convariabile e instabilità meteo influenzata da fattori regionali ed europei. Il mese di2024 insi è distinto per uninsolitamentee precipitazioni ridotte, confermando uno scostamento dalle medietiche degli ultimi trent'anni. L'analisi del Cetemps dell'Università dell'Aquila ha registrato una differenza di +2°C rispetto alla media 1991-2020 e una diminuzione delle precipitazioni pari al 24%. Questa situazione ha collocato la regione tra il Sud Italia, colpito da siccità, e il Nord, interessato da intense. Con queste cifre,2024 è diventato il quintopiùdella serie storica, pur rimanendo sotto il record del 2023, che aveva segnato +4.3°C. Tuttavia, nonostante l'aumento delle temperature, non si può definire il mese come uno dei più secchi in assoluto.