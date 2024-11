Amica.it - Chloë Grace Moretz fa coming out: «Da donna gay voterò Kamala Harris»

A poche ore dal voto negli Usa, sono ancora molte le star che si stanno spendendo per il loro candidato preferito. Per, ad esempio, hanno già espresso la propria preferenza cantanti (come Taylor Swift, Beyoncé e Lady Gaga) e attori (daon Ford a George Clooney). L’ultima, in ordine di tempo, è. GUARDA LE FOTO: piccole cine-fashion icon crescono Ilout diE proprio in occasione del suo endorsement perl’attrice di Kick-Ass, 27 anni, ha rivelato il suo orientamento sessuale. Lo ha fatto tramite un post su Instagram, parlando della sua esperienza di voto anticipato. «Ho votato anticipatamente e ho votato per», ha scritto nella didascalia del post. «C’è così tanto in gioco in queste elezioni. Credo che il governo non abbia alcun diritto sul mio corpo in quantoe che le decisioni sul mio corpo dovrebbero venire SOLO da me e dal mio medico.