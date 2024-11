Chiara Appendino | Non è il momento di un’alleanza tra Pd e M5s

Leggi tutto su Open.online

«Questo non è ilperstrutturale con il Pd. Prima di ogni altra cosa, il Movimento deve ridarsi un’identità e una visione. Non riusciamo più a parlare agli esclusi, a tante persone in difficoltà, e allora dobbiamo essere più netti e radicali nelle proposte, darci nuove battaglie identitarie». Lo afferma la vicepresidente del M5s, intervistata dal Fatto quotidiano. In Liguria, spiega, il M5s è andato male perché «non siamo riusciti a costruire un progetto per una vera alternativa alla destra degli affari e degli interessi, quella dell’ex presidente regionale Toti». Inoltre «a capo della coalizione non c’era una figura innovativa e credibile per i nostri elettori, che potesse garantire discontinuità. Molti degli elettori del M5S non sono andati a votare proprio per questo, perché non riuscivano a distinguere tra i due campi».