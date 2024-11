Inter-news.it - Calvarese su Inter-Venezia: «Dumfries spinge Haps, no rigore!»

L’ha battuto ilper 1-0 in una partita in cui gli episodi dubbi sono stati innumerevoli. Giampaoloanalizza l’operato dell’arbitro su Tuttosport. PRIMO TEMPO –finisce 1-0, tanti gli episodi arbitrali presi in discussione.parla prima delnon dato ai nerazzurri: «Maria Sole Ferrieri Caputi torna ad arbitrare in Serie A dopo dieci giornate diruzione dovute alla Fifa Women World Cup Under-20. La sua ultima direzione era stata ad agosto: Bologna-Udinese al Dall’Ara. Diversi gli episodi degni di rilievo nel match di San Siro. Prima di tutto, ilchiesto dall’per mani di. L’arbitra sanziona una spinta diche sbilancia l’esterno, provocando il gesto scomposto e il conseguente tocco di braccio. Una decisione da campo condivisibile, per quanto la spinta sia davvero lieve».